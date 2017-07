Congo-Kinshasa: Insécurité à Moba - Les notables appellent au retour de la paix

Les notables du territoire de Moba vivant à Kinshasa et regroupés au sein de l'Association socioculturelle Cercle pour la promotion de Marungu (CEPROMA) plaident pour le retour de la paix dans cette partie de la province de Tanganyika.

Ils déplorent l'insécurité caractérisée par des affrontements entre les communautés bantoues et pygmées.

«Le Ceproma demande au gouvernement de la République de prendre des mesures d'urgence pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire de Moba en privilégiant la voie du dialogue entre les parties prenantes au conflit», a affirmé le porte-parole de ces notables, Jacques Kizabi.

Cette association qui regroupe les députés nationaux et sénateurs de la majorité présidentielle (MP) et de l'opposition demande aux autorités du pays de faire appliquer les résolutions du forum sur la paix et la réconciliation organisé en février dernier.

Ces notables appellent les autorités à «un peu de considération de l'autorité coutumière dans la recherche des solutions au sein de communauté de base.»

Ils déplorent entre autres le déficit de communication entre l'autorité territoriale et la population, les tracasseries policières, militaires et d'autres services de sécurité perpétrées sur les populations civiles, la multiplication des taxes et les frais de péage exorbitants imposés aux paysans.

Tout en fustigeant mort d'hommes et errance de la population, occasionnée par ces violences, le CEPROMA appelle à l'assistance nationale et internationale en faveur des victimes.

5 des 6 territoires du Tanganyika sont actuellement touchés par le conflit entre les communautés Pygmées et les Bantoues.

En novembre 2016, ce conflit s'est étendu au territoire de Kalemie. En janvier 2017, le territoire de Moba a également connu des violences communautaires.

Beaucoup d'initiatives ont pourtant été prises pour restaurer la cohabitation pacifique entrer les communautés luba et pygmées.