Tunisie: Les touristes anglais de retour

La Grand-Bretagne vient de lever partiellement les restrictions de voyage vers la Tunisie, ce qui s'est traduit par un assouplissement des recommandations de voyage adressées aux ressortissants anglais.

Il faut rappeler qu'après les attentats perpétrés au musée du Bardo et dans la ville balnéaire de Sousse qui ont eu lieu en 2015 -- cette dernière attaque a causé la mort de 30 Britanniques --, la Grande-Bretagne a durci sa politique en déconseillant à ses ressortissants de choisir la Tunisie comme destination touristique.

La nouvelle a été annoncée, hier, par l'ambassadrice de Grande-Bretagne à Tunis, Louise De Sousa, qui a, toutefois, préféré temporiser en affirmant que le changement de consignes ne signifie pas que la menace terroriste est totalement écartée.

La levée des restrictions sur la destination Tunisie découle des efforts entrepris par le gouvernement tunisien ces deux dernières années pour améliorer la sécurité sur l'ensemble du territoire, ce qui a contribué à restaurer une certaine stabilité, en redonnant au tourisme un nouveau souffle».

La capacité des autorités tunisiennes à atténuer la menace terroriste et à mieux protéger les visiteurs étrangers s'est améliorée. Cela se reflète dans le récent assouplissement des recommandations de voyage adressées à nos ressortissants .

Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de risques pour les ressortissants britanniques. Les gens doivent consulter nos conseils avant de voyager et prendre leur propre décision quant à la possibilité de voyager ou non, a relevé l'ambassadrice de Grande-Bretagne qui a, par ailleurs, expliqué que les terroristes restent susceptibles de mener des attentats en Tunisie, et que les conseils de voyage continueront à être clairs au sujet de ces risques, afin de fournir les meilleures informations possibles aux visiteurs Britanniques.

Il est possible pour les ressortissants désirant voyager en Tunisie de se rendre sur le site de l'ambassade pour consulter la nouvelle carte qui a été délimitée en trois grandes zones dans lesquelles il est soit possible de voyager ou tout simplement déconseillé de s'y rendre en fonction du niveau de la menace terroriste.

C'est la couleur verte qui a été choisie pour les villes qui peuvent être visitées par les ressortissants anglais appelés, toutefois, à consulter les conseils de l'ambassade avant de s'y rendre.

La zone colorée en vert s'étend du nord de la Tunisie en passant par la capitale et inclut tout l'axe côtier (Kelibia, Korba, Hammamet, Nabeul, Sousse, Mahdia, Monastir, Chebba) jusqu'à Zarzis.

Par contre, il est déconseillé de se rendre sauf obligation sur la frontière tuniso-algérienne et dans le sud du pays, notamment dans les villes de Médenine, Douz, Tataouine, Remada et El Borma.

Sur la carte, les zones militaires fermées à l'ouest et au sud et les villes situées à l'extrême-sud et sur la frontière tuniso-libyenne ont été délimitées en rouge, ce qui signifie qu'il s'agit d'une zone où il est fortement déconseillé de se rendre selon le site de l'ambassade de Grande-Bretagne.

Depuis les attentats de 2015, la Grande-Bretagne a renforcé sa collaboration avec le gouvernement tunisien afin de pouvoir évaluer constamment le risque de menace terroriste et d'actualiser avec beaucoup de précision les conseils et les restrictions de voyage destinés à ses ressortissants en fonction du niveau d'alerte et ce afin de leur assurer une meilleure protection et de les mettre à l'abri du danger de la menace terroriste.

« Les relations bilatérales entre la Grande-Bretagne et la Tunisie ont toujours été fructueuses. La Grande-Bretagne désire renforcer la collaboration avec la Tunisie sur le plan économique en l'aidant à relever les défis économiques auxquels elle est confrontée et la soutenant dans ses réformes économiques.

J'espère que nous verrons plus de visiteurs britanniques en Tunisie. Les touristes britanniques seront plus nombreux l'année prochaine », a affirmé Mme Louise de Sousa.

Selon les derniers chiffres publiés par l'Office national du tourisme tunisien, le tourisme anglais se caractérise par une timide relance avec une augmentation de 16% des entrées par rapport à l'année dernière.