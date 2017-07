Congo-Brazzaville: Jeux de la Francophonie - Le Congo champion des conteurs

Au Congo-Brazzaville, c'est vers une majorité que se dirige le PCT, parti au pouvoir, et ses alliés aux… Plus »

Triomphe mercredi soir pour Moussoki et son Conte du moustique. Ce drôle de farfadet venu du Congo pour raconter l'histoire de deux amoureux qui s'aiment puis s'entredéchirent ne manque pas de rendre hommage à ses ainés quand on lui demande ce que lui inspire sa victoire.

C'est ainsi que le Congolais Moussoki a remporté la médaille d'or dans la catégorie « conteur », devant les Guinéens de la Compagnie Arc-en-ciel et la Française Najoua Darwiche. Moussoki avec son « Conte du moustique » a piqué la curiosité du jury et du public. Reportage.

