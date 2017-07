Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Encore un match reporté pour l'AC Léopards de Dolisie

Au sixième jour des Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire, les phases finales en sport et en culture ont… Plus »

C'est pour la deuxième fois depuis le début de la phase retour, que le leader du championnat voit ses rencontres avec les équipes les mieux classées de la compétition être reportées. D'ailleurs, leur match de la 21e journée contre le Club athlétique renaissance aiglon a été aussi ajourné. Et jusqu'àlors cette rencontre n'a pas encore été reprogrammée. AC Léopards occupe la tête du classement avec 58 points soit trois de plus que l'AS Otoho.

Dans la présélection, l'équipe de l'AC Léopards compte 9 joueurs : Bissiki; Moubhio; Bakoua; Rozan, Lakolo; Gandzé; Tchilimbou; Ankira et Makiessé. L'AS Otoho a aussi des joueurs présélectionnés dans cette pré-liste notamment: Jaurès Ngombé; Bersyl Obassi et Faria Ondongo.

