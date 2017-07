Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Félix Kabange Numbi visite l'unité d'appui

L'unité d'appui est une structure d'orientation qui donne des conseils au ministère de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville pour la bonne gestion spatiale de la RDC.

Le ministre de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi, a visité tour à tour les bureaux des différentes directions du Secrétariat général et le laboratoire d'analyses des données pour la création des projets et des études afin d'assurer une meilleure répartition des communautés pour la gestion spatiale.

Juste après avoir visité les différents bureaux de l'unité d'appui, Félix Kabange Numbi a présidé une réunion avec les membres de cette structure. Au cours de cette séance de travail, il a expliqué au personnel sa philosophie de travail et les grandes lignes de sa vision afin de faire un travail de qualité dans le souci de faire rayonner ce nouveau ministère.

Le ministre de l'Aménagement du Territoire et Rénovation de la ville a fait savoir au personnel de l'unité d'appui que la révolution de la modernité rime avec l'aménagement du territoire. " Il n'y a pas de révolution de la modernité sans aménagement du territoire ", a-t-il indiqué tout en poursuivant : "J'ai un sentiment contradictoire à la fois de la joie et de la tristesse". De la tristesse, quand on voit l'espace réduit dans lequel travaille ce personnel aussi bien pour les directions du Secrétariat général que pour l'unité d'appui à l'aménagement du territoire. Cette unité travaille sur la planification spatiale de ce pays mais son personnel travaille dans les conditions assez pénibles. " j'ai aussi un sentiment de joie doublé de fierté car je constate que le ministère de l'Aménagement du territoire est un ministère qui porte beaucoup d'espoirs et la première partie des équipements que nous avons ici dans ce laboratoire nous oblige à espérer que c'est possible de pouvoir aménager effectivement l'espace national", a-t-il poursuivi.

Cela va sans dire que l'Aménagement du territoire est la clé de voûte pour la répartition et l'utilisation de l'espace national. Il s'agit du parfait guide dans la réalisation des travaux de grande envergure pour la reconstruction du pays. Les grands défis sont la bonne affectation des terres et la bonne occupation du territoire national. Le ministre Félix Kabange a, par ailleurs, expliqué aux agents que l'Aménagement du territoire veut dire également établir les besoins en équipement pour les communautés congolaises. "Voilà pourquoi je remercie le chef de l'État, Joseph Kabila, pour cette tâche qui m'a été donnée d'être le pionnier de ce ministère", a-t-il conclu.

Le ministre Félix Kabange est, en effet, pionnier et précurseur d'un ministère qui doit doter la RDC d'une loi sur l'Aménagement du territoire, mettre en place un schéma de l'Aménagement du territoire et aider les provinces à pouvoir faire sortir les plans locaux de l'aménagement. Le ministère de l'Aménagement du territoire est encore en chantier. Les conditions de travail du personnel sont assez rudimentaires : trois directeurs et 79 agents sont confinés dans les locaux très étroits. Pour le ministre, il faut absolument améliorer ce cadre de travail afin de mieux faire et de produire le travail attendu par la communauté congolaise.