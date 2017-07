Congo-Brazzaville: Législatives sénégalaises - Papa Mada Ndour appelle les électeurs à se rendre nombreux dans les bureaux de vote

Au sixième jour des Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire, les phases finales en sport et en culture ont… Plus »

Rappelons d'abord que cette élection aura lieu le dimanche 30 juillet au consulat général du Sénégal à Pointe-Noire. Ainsi, nous avons reçu à Pointe-Noire une commission venue du Sénégal en vue d'enrôler les électeurs sénégalais vivant dans cette ville. Cette même commission est passée à Brazzaville, à Libreville et à Kinshasa. À Pointe-Noire, cette commission a travaillé pendant 45 jours et a pu enrôler près de 7315 électeurs représentant le fichier électoral à Pointe-Noire réparti en 13 bureaux de vote à raison de 500 électeurs par bureau.

Le dispositif est assez important et l'engouement est fort, le consulat a déployé les moyens nécessaires en vue d'enrôler les électeurs sénégalais pour le bon déroulement de ce scrutin. Une autre spécificité, c'est que pour une première fois, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDAO) a mis à la disposition des électeurs une nouvelle carte d'identité biométrique servant à la fois de carte consulaire et de carte d'identité.

À Pointe-Noire comme au niveau d'autres diasporas, il est important de signaler que pour une première fois au Sénégal les autorités ont décidé d'augmenter le nombre de députés de 150 à 155 et pour une première fois cinq députés seront au service de la diaspora sénégalaise à travers le monde entier. Et l'Afrique centrale a droit à deux députés basés au Congo et Gabon. Pour le cas du Congo et conformément aux nouvelles réformes, le député titulaire sortira de Pointe-Noire et son suppléant de Brazzaville.

