Sénégal: "Adidas" appelle à l'érection d'un "grand ministère de l'éducation et du sport"

"Pour ce public sportif de plus en plus nombreux, il faut un message fort" notamment pour les jeunes d'aujourd'hui qui, "à l'horizon 2035, seront les décideurs de ce pays", a-t-il dit, avant d'appeler les hommes politiques en général et les gouvernants en particulier, "à faire attention à la violence qui a tendance à se banaliser".

Avec la mise en place de ce grand ministère, "on mettra en place une véritable politique de sport basée sur la construction d'infrastructures dignes de ce nom", soutient le technicien sénégalais, selon lequel la violence "n'a pas sa place dans le sport qui est par essence une école de civisme et de fraternité".

Huit personnes ont trouvé la mort dans des échauffourées entre supporteurs de l'US Ouakam et du Stade de Mbour, le 15 juillet dernier, au stade Demba Diop, à Dakar, lors de la finale de la Coupe de la Ligue opposant ces deux équipes. Ces incidents ont également fait plus de 300 blessés.

