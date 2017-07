Congo-Kinshasa: Administration publique - Une nouvelle grille barémique attendue en août

Joint au téléphone par Le Potentiel, un syndicaliste qui a parlé sous le sceau de l'anonymat a révélé que le banc gouvernemental a avancé « une longue procédure » devant aboutir à l'acceptation et l'adoption d'une grille barémique des agents et fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, a-t-il poursuivi, le banc gouvernement a annoncé qu'une nouvelle grille barémique au sein de l'Administration publique est attendue en août prochain.

Devant le rapport des forces dont la balance se penche en faveur de l'Intersyndicale des syndicats de l'administration (INAP) pour les agents et fonctionnaires de l'Etat, le SYNAMED pour les médecins et la confédération qui regroupe trois syndicats des infirmiers pour les professionnels de santé, le gouvernement central a opté pour des négociations avec l'Intersyndicale nationale de l'administration publique.

La grogne sociale observée au sein de l'Administration publique a débouché sur la grève décrétée, vendredi 21 juillet. D'abord, par les agents et fonctionnaires de l'Etat à l'issue d'une assemblée générale tenue à la « Place Golgotha », située devant le bâtiment administratif de la Fonction publique, à Kinshasa, et ensuite, par les médecins affiliés au Syndicat national des médecins (SYNAMED).

