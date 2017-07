Afrique: Les Congolaises sollicitent de la délégation conjointe ONU/UA un plaidoyer en faveur de la femme

Une délégation conjointe (Nations unies/Union africaine) a échangé, le mardi 25 juillet, avec les femmes leaders de la RDC. La rencontre a eu lieu au Kempinski Fleuve Congo Hôtel, à Gombe.

La question de la participation politique et du leadership des femmes dans les initiatives locales, nationales et régionales de paix, de sécurité et de développement, a été au centre de leur discussion. À l'issue de cette rencontre, un point de presse a été organisé par l'Onu/Femmes.

A cette occasion, la secrétaire générale adjointe des Nations unies, Mme Amina Mohammed, a fait savoir que la rencontre a pour objectifs de favoriser une mobilisation accrue des femmes dans la promotion de la prévention des conflits et la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 de manière plus générale. À ce titre, la mission se veut une plateforme permettant de porter la voix et les expériences des femmes auprès des décideurs et dirigeants politiques, y compris les ministres et chefs de gouvernement des pays visités, ainsi qu'aux dirigeants de la commission de l'Union africaine (UA) et aux membres du Conseil de sécurité de l'Onu.

Elle a également souligné le fait que l'histoire de la RDC est très préoccupante. « Nous voulons amener un nouveau vent dans le processus électoral et cherchons comment la femme peut participer à ce processus », a-t-elle mentionné. Et de poursuivre, concernant la question économique, les femmes sont devenues les premières victimes dans la décroissance de l'économie. Elle a également fait savoir qu'au terme de sa visite à Kinshasa, la délégation se rend à Goma, dans la province du Nord-Kivu, où une série d'activités figurent à l'agenda de la mission.

La représentante spéciale du secrétaire générale de l'Onu, en charge des questions des violences sexuelles commises en période de conflit, Mme Pramila Patten a, pour sa part, exprimé son regret de voir un si grand pays, comme la RDC, occuper la 185ème place en matière de parité. « La femme congolaise occupe encore la dernière place en politique », a-t-elle fait observer. Elle a également relevé le fait que leur présence en RDC est de partager l'expérience avec leurs sœurs pour voir de quelle manière, elles vont renforcer leur participation dans la vie politique.

Elle a, de ce fait, énuméré quelques suggestions, notamment, la réforme des lois électorales, la mise en application du quota qui est une méthode efficace et importante. « Se concentrer sur le quota ne peut pas exclure la mise en œuvre des autres stratégies », a-t-elle précisé.

À en croire l'envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Mme Bineta Diop, l'Afrique a décidé de se transformer, et les femmes africaines doivent être au centre de cette transformation. Ces décisions ont été prises par les chefs de l'État. « C'est depuis 2015 qu'on a évoqué la question de l'émancipation de la femme ; nous allons faire en sorte que la femme puisse avoir accès à la terre et autres ; on ne voit rien arriver. Nous avons déclaré 2016, l'année des droits de la femme ; 2017, l'année de la jeunesse ».

Mme Diop a indiqué que, dans les résolutions prises par l'Union africaine, 2063, c'est l'agenda pour nous Africains et l'agenda des Nations unies, c'est 2030.

Quant à la partie RDC, les femmes leaders présentes à la rencontre ont, à leur tour, formulé le vœu de voir la délégation conjointe plaider en faveur d'elles, auprès des décideurs et acteurs politiques. Elles ont abordé quelques thématiques, notamment "femme : paix et sécurité" ; "participation politique", "situation économique" et enfin, "le mouvement féminin". C'est autour de ces thématiques que la délégation a promis un soutien aux femmes leaders de la RDC.

Pour rappel, la délégation conjointe, qui est partie du Nigeria, du Sud-Soudan et de la RDC, terminera sa mission par une visite au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie. La mission s'étend de la période allant du 19 au 31 juillet 2017.