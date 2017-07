Burkina Faso: FPDCT - Une nouvelle forme de collaboration en vue avec Sidwaya

« C'est un personnel et un directeur général des Edition Sidwaya ouverts et disposés à nous accompagner que nous avons trouvés. Dans les jours à venir, nous allons beaucoup échanger pour mettre en œuvre cette collaboration », a dit M. Ouédraogo.

Pour Issaka Ouédraogo, ces échanges ont été fructueux dans la mesure où ils ont permis aux deux parties de peaufiner un protocole de collaboration qui va définir non seulement les besoins de couverture médiatique mais aussi envisager un projet de reportage pour présenter le Fonds et une interview pour expliquer son fonctionnement.

Dans ce sens, nous avons entrepris des actions pour rendre plus visible ce que nous faisons sur le terrain et comme nous sommes dans la perspective d'élaboration de notre stratégie de communication, il nous a paru nécessaire d'approcher les organes de presse afin de leur présenter la structure, de mieux les connaître et d'échanger sur les perspectives d'une future collaboration », a indiqué le DG Ouédraogo.

