Angola: Treize millions de dollars à la disposition des réfugiés congolais au pays

La violence généralisée et les atrocités que connaît la région congolaise du Kassaï touchent plus de deux millions et 400.000 personnes. Près d'un million et 400.000 personnes ont quitté le pays depuis août 2016, indique le Bureau Onusien de Coordination des Questions Humanitaires (OCHA).

Elle a félicité, d'une part, le gouvernement de Luanda pour son aide d'urgence de 3,5 millions de USD aux réfugiés congolais, et d'autre part, d'autres donateurs qui, selon elle, ont également débloqué des fonds pour venir en aide aux personnes vulnérables en Angola et en RDC.

Cette aide vise à financer les activités des bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et du Programme Alimentaire Mondial (PAM), qui doivent prêter assistance en vivres, en eau, en soins médicaux et en abri à des dizaines des milliers des réfugiés congolais, a précisé la diplomate américaine.

