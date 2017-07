Tunisie: Les faits sombres d'un scandale d'Etat

Opération qui s'était soldée alors par 2.000 morts libanais avant que le pays ne sombre dans une guère civile ravageuse qui a duré quinze ans et qui s'était soldée par 400.000 morts et des centaines de milliers de blessés.

M. Abdelkrim Zbidi réclame tous les éléments de preuve (enregistrements téléphoniques, correspondance entre le ministère et la présidence de la République et levée du secret d'Etat). Il demande aussi la saisie du parquet militaire pour éclairer l'opinion et mettre toutes les parties devant leurs responsabilités.

Aux dernières nouvelles, M. Abdelkrim Zbidi a pris contact avec les autorités (ministère de la Défense et présidence de la République) en vue de faire valoir les preuves écrites de son refus catégorique du débarquement des Marines sur notre sol, dont la demande écrite de M. Imed Daimi et une lettre officielle de refus qu'il a adressée en sa qualité de ministre de la Défense, le 15 septembre 2012, à M. Imed Daimi.

Beaucoup d'autres choses ont été dites et démenties. Pour l'instant, les esprits s'échauffent de part et d'autre.

A l'issue d'un bras de fer et de conciliabules, seulement une trentaine d'entre eux sont autorisés par la présidence de la République après à entrer sur le sol tunisien non point en tant que Marines, mais en qualité d'agents de sécurité de l'ambassade américaine.

