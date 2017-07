Madagascar: Capacité d'accueil-Université d'Ankatso - Une éventuelle augmentation pour la prochaine année universitaire

En effet, de nombreux étudiants, en plus de leur bas niveau qui les empêche d'intégrer les départements universitaires, ne peuvent pas accéder à l'enseignement supérieur public. Ce qui a d'ailleurs provoqué la prolifération des universités et instituts supérieurs privés dans toutes les régions de l'île. Joint au téléphone, Panja Ramanoelina, président de l'université d'Antananarivo s'est expliqué sur la question. Le numéro Un d'Ambohitsaina de rappeler « qu'il faut attendre la fin des délibérations de chaque département, soit la fin de l'année universitaire en cours, pour avoir des statistiques exactes de la capacité d'accueil de l'université d'Antananarivo ». Panja Ramanoelina d'ajouter que ladite capacité pourrait « augmenter pour la prochaine année universitaire ». Avant de rappeler que la « fixation du nombre d'étudiants à intégrer dans l'université dépend du nombre de ceux qui sortent».

