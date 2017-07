Madagascar: Betsiboka - Les maires n'ont pas payé leurs cotisations

Les agents des CTD et autres participants ayant bénéficié de la formation prodiguée par la CNaPS et le MID à Maevatanàna.

Une formation conjointement organisée par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) et la Caisse nationale de la Prévoyance sociale (CNaPS) dans la région du Betsiboka a permis de relever entre autres failles, les raisons qui expliquent la lenteur et les manquements de l'administration publique dans les Collectivités territoriales décentralisées (CTD).

Figure en premier lieu le manquement des maires précédents qui s'étaient succédés sans avoir payé leurs cotisations afférentes à la protection sociale. L'exemple venant d'en haut, leurs collaborateurs et les simples citoyens peinent également à régulariser leur situation concernant leur protection sociale. Le Préfet de Maevatanana, Rajaobelina Gérard de souligner : « Les cotisations figurent dans les dépenses obligatoires des budgets de la Commune ».

Un atelier de sensibilisation et de formation de 2 jours a ainsi été organisé pour essayer dans un premier temps de remédier à cette situation. Les agents des CTD, les délégués syndicaux et les représentants d'entreprise du Betsiboka ont ainsi été formés sur les obligations des droits des travailleurs, les rentes en cas d'accident de travail, la retraite et autres prestations familiales.

Continuité de l'Etat. Dans son discours, le Directeur général de la CNaPS a notamment souligné que cette caisse nationale souhaiterait « Mettre en place une administration qui assure la continuité de l'Etat ».

Effectivement si les maires actuels s'acquittent de leurs arriérés, leurs successeurs auront un meilleur exemple à suivre, donc en feront de même. Le cas des Employés contractuels ou ECD au sein des CTD a également été discuté. Il en ressort que ceux-ci pourront devenir fonctionnaires ! Il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle pour les principaux concernés qui se sont exclamés « Etre rassurés quant à leur avenir... ».

En effet, dans l'imaginaire collectif et dans la pratique aussi, la retraite d'un fonctionnaire suppose bien des avantages ! Les cotisations qu'ils (les ECD) paieront à la CNaPS seront ainsi dirigées vers la Caisse de Retraite pour les Civiles et Militaires (CRCM), pour une continuité dans le décompte de leur durée de travail et leurs droits y afférents. Notons que cette formation dans le Betsiboka cadre dans les actions de sensibilisation des patrons d'entreprise et des travailleurs entreprises par le Service d'Actions Sanitaires et Sociales (SASS) de la CNaPS tout au long de l'année. Un certificat et un guide ont été remis à chaque participant à l'issue de la formation.