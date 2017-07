Madagascar/Ile Maurice: Les travailleurs de l'ombre - Maurice Andriamandranto, un pion essentiel du football mauricien

Dès lors, on ne devait pas s'étonner de voir les Mauriciens devant car ils se sont donnés les moyens de leurs ambitions. A Madagascar, il faudrait attendre les élections pour voir nos dirigeants et les politiques offrir quelques ballons tout en ne disant rien quand des communes comme celle de Moramanga transforment le stade en place de marché. Du bullshit diront nos amis anglais.

Maurice Andriamandranto est d'ailleurs optimiste sur le sujet car l'Etat mauricien s'implique corps et biens dans le développement du football. C'est ainsi qu'il offre mensuellement 300 000 roupies à chacune des 10 clubs de l'élite. En sus, ces derniers reçoivent une subvention annuelle allant de 800 000 roupies à un million en contrepartie de la mise en place d'une équipe junior et d'une équipe féminine.

De l'Asie 2000, le club le plus titré du football professionnel mauricien, il a aussi encadré les équipes de Beau Bassin Rose Hill et Vacoas Phoenix.

On le voit rarement à cause de sa modestie doublée d'une très grande discrétion qui lui confère le profil type d'un travailleur de l'ombre. Lui, c'est le toujours jeune Maurice Andriamandranto qui, à 69 ans, n'a pas pris un seul ride grâce à une hygiène de vie idéale voire une bonne vie tout court avec son travail au sein de la commission du football professionnel au sein de la Fédération mauricienne.

