Madagascar: Fanahy Gasy - Un trio folk song pour commencer

Un duo de fille qui laisse sans voix, et qui donne déjà un aperçu de la soirée qui se déroulera ce 29 juillet à la Résidence Ankerana, à l'occasion de l'événement Fanahy Gasy. Et il n'y aura pas que les filles puisque Mbola Talenta sera également de la partie, hier, pour illustrer l'ambiance qui va se dérouler lors de ce concert, ils ont joué quelques morceaux, dont du salegy de Jaojoby à leur sauce.

Deux filles et un garçon à la guitare et au kabosy, ça fait plus de trois possibilités. Hier, sur la petite cour de la chambre d'hôte Lovasoa à Ambohijatovo, Fara Gloum et Mirana du trio Ry Kala Vazo entonnent la chanson de Lôlô sy ny tariny, « Maninona e ».

