Madagascar: Secteur financier - BNI Madagascar, la plus malgache des banques

interview

Alexandre Mey, D.G de BNI Madagascar.

La BNI MADAGASCAR est la plus malgache des banques. Cette affirmation d'Alexandre Mey, Directeur Général de la BNI Madagascar, se vérifie par les chiffres puisque plus de 32% des actions de la banque appartiennent à l'Etat malgache. Interview.

Quelle est la vision des nouveaux actionnaires de BNI MADAGASCAR ?

Notre statut de banque par les Malgaches et pour les Malgaches nous attribue un rôle de premier plan dans l'accompagnement du pays dans son processus de développement. Cet engagement pour le développement du pays a été d'ailleurs confirmé par les nouveaux dirigeants depuis que le Consortium Indian Ocean Financial Holdings (IOFHL), constitué du Groupe CIEL et du Groupe AXIAN - deux grands groupes de notoriété internationale dans l'Océan Indien - est devenu l'actionnaire majoritaire de BNI MADAGASCAR.

Sous l'impulsion de ses actionnaires, BNI MADAGASCAR a adopté un plan stratégique de développement fortement basé sur un modèle de développement inclusif. Cette démarche se traduit par une nouvelle politique de rapprochement avec la clientèle.

BNI MADAGASCAR est-elle restée la banque des Entreprises ?

Comme son nom l'indique, la BNI MADAGASCAR est aussi la banque des industries malgaches qui accompagne les industries locales et les filiales des groupes étrangers. La banque devient ainsi un acteur majeur pour attirer et accompagner les investisseurs locaux et étrangers dans leur développement.

Cette participation active de BNI MADAGASCAR se traduit notamment par l'augmentation de 22 % du volume de crédit pour les Entreprises entre 2015 et 2016. Et pour réaliser justement cette politique d'appui aux Entreprises, la BNI MADAGASCAR a ouvert deux Centres d'Affaires Entreprises - un à Antananarivo et un autre à Tamatave - et un Bureau au sein de l'EDBM - Guichet unique pour la formalisation des entreprises et pour l'accompagnement des investisseurs nationaux et internationaux - afin de répondre aux besoins spécifiques de cette Clientèle Entreprise.

Par quelle action BNI MADAGASCAR veut jouer un rôle important dans la bancarisation de la population ?

En effet, il n'y a pas que les entreprises puisque la BNI MADAGASCAR se veut avant tout être une banque de proximité. L'objectif de la banque est ici d'augmenter le taux de bancarisation de Madagascar qui n'est actuellement que de 5%. Notre rôle est de participer à l'augmentation de ce taux de bancarisation et la politique de proximité est une de nos priorités pour se rapprocher davantage de la clientèle grâce à un rythme soutenu d'ouverture d'une agence moderne par mois, BNI MADAGASCAR est devenue aujourd'hui le deuxième réseau bancaire de Madagascar.

Sur ce point, d'ailleurs, la 60e agence BNI MADAGASCAR a été ouverte officiellement la semaine dernière à Sabotsy Namehana. Cette nouvelle agence n'est que la confirmation de la politique de proximité pratiquée par la BNI MADAGASCAR. Depuis plus de deux ans, BNI MADAGASCAR implante des agences dans des localités éloignées et plus ou moins enclavées comme Tanambe, Maintirano ou encore Maroantsetra. Elle développe son réseau également dans les zones périphériques de la capitale comme Andoharanofotsy et Sabotsy Namehana.

BNI MADAGASCAR, une banque universelle, est-elle justifiée par ces offres ?

Outre ce déploiement géographique, la BNI MADAGASCAR a aussi son statut de banque universelle en mettant à la disposition de chaque type de clients des offres dédiées. En tant que banque de demain nous mettons en œuvre .de nouvelles offres bancaires, telles que le change à terme, le développement du mobile banking, l'amélioration continue des offres et services pour s'adapter à chaque catégorie de clientèle et des procédures simplifiées.

On peut citer, entre autres, les offres packagées qui permettent aux Particuliers de bénéficier d'une multitude de produits (compte, outils de gestion de compte, assurance et prévoyance, mobile banking, carte bancaire nationale ou internationale, avance sur salaire... ) dans une seule offre bancaire simplifiée.

Le même principe est adopté pour les Entreprises avec les produits Corporate : Nous proposons des crédits dédiés pour les Particuliers, Professionnels et Entreprises en fonction de leurs besoins y compris en devises. Notre rôle est de bien comprendre les projets de notre clientèle et de lui proposer une offre de crédit appropriée.

Enfin, BNI MADAGASCAR se distingue par son statut de première banque malgache, elle n'est pas une filiale d'un groupe extérieur ; ce qui ne l'empêche pour autant pas de s'appuyer sur l'expérience bancaire de l'un de ses actionnaires. BNI MADAGASCAR compte 60 agences couvrant 19 régions sur les 22 de la Grande Ile. En comparaison avec les statistiques de fin 2014, 26 nouvelles agences et une quinzaine de Guichets automatiques de banque « hors site » ont été créés.