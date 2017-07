Madagascar: Relation sino-malgache - Lancement du concours « Chantons en chinois »

Mananjarasoa a littéralement subjugué le public avec son opéra magistral !

Madagascar et la Chine entretiennent depuis 45 ans une étroite relation diplomatique transversale, allant de la diplomatie économique à la diplomatie culturelle. Les deux pays se dirigent depuis quelques années vers une collaboration de plus en plus étroite et continue.

Dans ce cadre, parce que la diplomatie culturelle passe en grande partie par le rayonnement linguistique, l'Ambassade de Chine à Madagascar a organisé un concours de chant en chinois à l'Institut Confucius de Madagascar à l'Université d'Antananarivo et dans les autres Instituts Confucius en province également. Les éliminatoires se sont déroulées samedi dernier pour le groupe A composé de Malgaches et le groupe B composé de Chinois.

Le concours en a surpris, voire émerveillé et ému plus d'un, à l'instar de Mme Zo Rasendra, responsable de l'Institut Confucius qui fut émue aux larmes par la prestation de la gagnante des éliminatoires pour le groupe A, Mlle Mananjarasoa Lalanirina Charline qui a reçu l'ovation du public avec son opéra sidéral et c'est le moins que l'on puisse dire. Pour le groupe B, Mme Hong Lin, enseignante à l'Institut Confucius s'est démarqué du lot.

Il convient de noter que les gagnants à l'issue de la finale qui se tiendra en octobre, recevront des cadeaux « Hi-Tech » d'une valeur allant de 1 500 000 Ariary à 500 000 Ariary, en passant par 1 000 000 Ariary pour le second.