Madagascar: Régis Gizavo - Ni fleurs, ni distinction honorifique !

La famille de Régis Gizavo a respecté sa volonté : « ni fleurs, ni distinction honorifique »

Il l'a toujours martelé, ses proches le savaient, quand un jour, il viendrait à disparaître, il ne veut ni fleurs, ni médaille. Sa famille a respecté sa volonté.

Deux portraits de Régis Gizavo en grandeur nature sur les deux côtés de la scène, le cercueil au milieu. La famille, sur les chaises placées au premier rang, tous les autres derrière. Pas de fleurs et encore moins de couronnes, sauf celui envoyé par l'équipe de la rfi en honneur de ce lauréat du Prix découvertes qui, a d'ailleurs été déplacé hors de la grande salle du Palais des sports où se tient la veillée funèbre.

De son vivant, Régis Gizavo réitérait effectivement ne vouloir, ni fleurs ni distinction honorifique quand un jour, son heure viendrait et qu'il viendrait à disparaître. Sa famille et ceux qui lui sont proches le savaient. Ils ont donc respecté sa volonté et ont intimé le Ministère de la Culture d'annuler la cérémonie de remise de médaille qu'ils ont prévue à son arrivée. Mené par Jean Jacques Rabemananjara, le Ministère de la Culture a donc seulement présenté ses condoléances à la famille de l'accordéoniste. Les artistes ont également tenu à montrer leur soutien à la famille de Régis Gizavo et faire preuve de solidarité. Bakidy Gégétte, Rossy, les gars de All Stars, Lôla, Dô batteur, Larissa, Backom le rasta, Magneva... et beaucoup d'autres ont ainsi défilé sur la scène du Palais des sports.

Artistes et journalistes internationaux vont également venir pour l'enterrement de cet accordéoniste qui n'a cessé de porter haut le flambeau malgache. Ce jour, le corps de Régis Gizavo quitte Mahamasina pour reprendre le vol de 11 heures, direction Tuléar.

Les obsèques auront lieu le 29 juillet à Andranomena Tuléar.