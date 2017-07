Madagascar: Somaroho Tour - Au Coliséum pour le public tananarivien

Cette mission, Wawa la mène avec le soutien du ministère du Tourisme, et grâce à des partenaires de taille comme Telma, qui a toujours marché à ses côtés depuis ses débuts. A quelques jours du concert, l'on ne compte plus que les heures !

râce à la participation de ces artistes internationaux, le festival fait parler de lui dans tous les pays, permettant à la destination Madagascar, et particulièrement Nosy-Be, de se faire de la pub presque gratuitement. Car les festivals de musique sont un moyen efficace de faire de la visibilité pour le tourisme local et international.

Et les tananariviens seront bien contents de cette sorte d'avant-première car ils seront aux premières loges pour admirer les artistes internationaux invités pour l'occasion : Toofan, groupe en vogue dans toute l'Afrique et même au-delà, Singuila, qui a également une grande notoriété à l'étranger, Bacoili, très apprécié des Nosybéens, Serge Beynaud... Tous de grandes pointures de la musique tropicale qui participeront à ce festival.

