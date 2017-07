Togo: Ligue des Champions - Adebayor et Basaksehir tiennent en échec le FC Bruges 3-3

Résultat mitigé pour Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers en déplacement ce mercredi en Belgique pour y affronter le FC Bruges dans le cadre du troisième tour aller de la Ligue des Champions.

Istanbul Basaksehir n'a pu faire mieux qu'un match nul 3-3. Les Trucs gardent tout de même une chance pour la qualification au tour suivant

Et pourtant Emmanuel Adebayor et ses compagnons ont mal entamé la rencontre. Ils ont encaissé coup sur coup deux buts dans le premier quart temps. Bonaventure Deni et Denswill ont marqué respectivement le premier et le deuxième buts. 2-0 c'est le score à la pause.

Retournement de situation !

De retour des vestiaires, le Togolais et ses amis ont changé de visage en pressant les locaux, plus techniques mais physiquement émoussés. Visca se signale en frappant deux fois au but sans conséquence. Mais Monsoro sera plus adroit en réduisant le score (74').

Les Turcs conservent la même énergie et égalisent après un sang-froid de Elia, qui s'est joué du goal adverse. Etant dans leur moment fort, les visiteurs vont profiter de leur domination pour prendre l'avantage grâce à la réalisation de l'inévitable Monsoro, qui inscrit son deuxième but de la rencontre (74').

Mais la joie sera de courte durée puisque les Belges vont saisir un moment d'inattention pour remettre les pendules à l'heure sur coup franc. Denswill place bien son ballon et y va avec son deuxième but de la soirée.

Malgré un Adebayor volontaire et généreux dans l'effort, le tableau d'affichage ne bougera pas jusqu'à la fin de la rencontre.

Pas aussi mal pour les visiteurs qui vont recevoir leur adversaire dans une semaine à domicile avec l'avantage des buts marqués à l'extérieur.