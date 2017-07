Madagascar: Insécurité à Antananarivo - Cinq bandits abattus et plusieurs armes saisis en un mois

Ainsi, le bilan fait état de 41 personnes arrêtées et emprisonnées dont des ressortissants étrangers. 400kg de cannabis, 885 grammes d'héroïne et 19 grammes de cocaïne ont été saisis. Comme la loi exige, ces stupéfiants ont été incinérés à Ambohitrimanjaka en présence d'un Magistrat, hier.

Dans leur intervention, les policiers sont souvent obligés de recourir aux armes quand ils font face à des bandits dangereux et détiennent des armes à feu. Pour preuve, un fusil d'assaut de marque kalachnikov, un fusil de précision MAS36, un pistolet automatique, un pistolet de fabrication artisanale, une grenade, et des dizaines de munitions ont été saisis chez des bandits durant le mois de juin.

