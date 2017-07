Guinée: Labé - Les politiciens locaux réagissent à la sortie du mouvement "Wonkhai 2020"

En attendant après une série de meetings à Conakry et les marches de Elie Kamano ,Takana Zion et son collectif et la programmation d'une autre sortie par l'opposition le 2 Aout prochain ,le pays semble avoir renoué avec ses vieux démons.

Dans le parti du haut représentant du chef de l'Etat ,l'UFR, l'analyse est ailleurs et M. Morou Sow marque une distinction entre le combat d'un artiste et celui des politiques :

A l'UFDG l'analyse est encore plus acerbe et M. Diallo Mamadou Aliou Laly ne fait aucun cadeau à l'alpha gouvernance :

24 heures après la sortie du mouvement " Wonkhai 2020" piloté entre autre par les artistes Mouctar Soumah aka Takana Zion, Alpha Midjaou aka Djani Alpha et Seydouba Soumah Aka singleton ayant abouti à l'interpellation du premier nommé ,les politiques s'emparent de la chose et réagissent .

