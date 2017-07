Madagascar: Riz - Un stock de sécurité jusqu'en 2018

« Le riz a connu une légère baisse de prix, la semaine dernière, et ce début de semaine. Le prix normal du riz, quel qu'en soit le type, ne peut dépasser les 2 000 ariary le kilo », a alors indiqué, avant-hier, le ministre du Commerce et de la consommation, Armand Tazafy. « Les consommateurs ont tendance à nous accuser quand le prix du riz est en hausse. Mais je le répète sans cesse, que le ministère du Commerce et de la consommation n'intervient pas dans la régulation du prix, car c'est la loi du marché. Il n'y a pas assez d'offres, mais il y a trop de demandes. En revanche, nous recherchons la manière d'améliorer la balance commerciale, en n'important que du riz à coût soutenable afin de combler les besoins qui ne sont pas satisfaits », a-t-il insisté.

