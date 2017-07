Burundi: Le Conseil de sécurité de l'ONU reste divisé sur la question burundaise

Il y a un peu plus d'un an, Jean Bigirimana, membre de la rédaction du journal indépendant Iwacu,… Plus »

Officieusement, le Conseil voit surtout Bujumbura acculé par une crise économique qui pousse le pays à tendre la main à nouveau à l'Union européenne et à l'ONU. Un moment opportun donc pour soutenir à nouveau les médiations régionales et encourager le Burundi sur la voie d'un dialogue inclusif avec l'opposition.

Et si l'envoi des 228 policiers promis lors de la résolution votée en juillet 2016, et jamais appliquée, n'a pas été le principal sujet de discussion, c'est aussi parce que le Conseil n'a pas souhaité braquer à nouveau les autorités burundaises qui s'y étaient fermement opposées. Tout en assurant que cette résolution restait politiquement pertinente.

