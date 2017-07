Cote d'Ivoire: Lutte contre le blanchiment de capitaux - Les huissiers déterminés à aller en guerre contre le fléau

Cinquante huissiers de justice seront en séminaire de formation à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) à Cocody, les 27 et 28 juillet 2017. L'annonce a été faite le mardi 25 juillet 2017, au siège du comité de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sis à Cocody vallon.

Kouadio Kouamé olivier, Président de cette structure et Maître Cissé Jules, Président de la chambre des huissiers de justice de Côte d'Ivoire ont expliqué aux journalistes les objectifs de cette rencontre.

Selon Kouadio Kouamé olivier, «ce séminaire se situe dans le cadre du renforcement de capacités pour une action coordonnée dans la lutte».

Car dit-il, «l'huissier est à l'entrée et à la sortie du tribunal. Il a accès et travaille sur le patrimoine du justiciable. C'est donc un acteur clé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le monde ».

C'est pourquoi, a-t-il expliqué «le législateur dans l'article 6 paragraphe 2 dans la loi de Novembre 2016 a désigné l'huissier de justice comme étant une partie des assujettis à la nouvelle législation. Il nous faut donc renforcer la capacité de ceux-ci afin de les rendre efficaces sur la question ».

Pour sa part, Maître Cissé Jules, s'est félicité de cette opportunité qui dit-il va constituer, pour l'ensemble des huissiers de justice, une attribution additive à leur profession.

Il a ajouté : «l'enjeu est important et notre rôle sera de constater et d'apporter des preuves tangibles afin d'attirer l'attention du gouvernement sur les probables pistes de blanchiment et de financement du terrorisme».

Il a, en sa qualité de premier responsable de la chambre des huissiers de Côte d'Ivoire, remercié le Ministre de l'Economie et des Finances et celui de la Justice et des Droits de l'homme, pour avoir contribué financièrement et techniquement à la ténue de cette formation.