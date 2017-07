Cote d'Ivoire: Le réseau des radios des régions signe une convention avec la régie 360°

Au sixième jour des Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire, les phases finales en sport et en culture ont… Plus »

Créé le 02 décembre 2014, le réseau des radios des régions et communes de Côte d'Ivoire a pour objectif de renforcer la solidarité entre les régions et communes de Côte d'Ivoire, tout en multipliant entre elles les échanges d'informations de toute nature et de favoriser le développement des radios de proximité, instruments de communication, d'animation et de dynamisation des collectivités.

Ce partenariat vise aussi à donner une meilleure visibilité aux radios par internet afin d'être plus compétitives et augmenter leur taux d'audience, à travers l'application que le partenaire s'engage à développer.

Fruit de plusieurs mois d'échanges et de concertations, ce partenariat permettra aux radios collectives, d'obtenir des ressources financières additionnelles par la capitalisation de la publicité privée et institutionnelle.

Le réseau des radios des régions et communes de Côte d'Ivoire (3 Rc) et la régie publicitaire 360° ont procédé, le mardi 25 juillet 2017, à la signature d'une convention. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel communal de Cocody.

