Ile Maurice: Procès pour infanticide - Le Dr Gungadin estime que la fracture du nouveau-né n'est pas accidentelle

Le décès de cette fillette âgée d'un jour avait causé un grand émoi à Goodlands. Le procès de la mère, Vanessa Curpen, a été pris sur le fond en cour intermédiaire, mercredi 26 juillet, devant le magistrat Pranay Sewpal. L'accusée fait l'objet d'une accusation formelle de coups et blessures, sans intention de tuer.

Cette affaire remonte au 25 septembre 2007. Appelé à la barre des témoins, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, qui confirme avoir pratiqué l'autopsie sur le bébé deux jours plus tard, a déclaré qu'«une simple chute ne peut provoquer une telle fracture».

Lors de son interrogatoire, mené par l'avocate du parquet, Me Yusra Nathire-Beebeejaun, le médecin légiste devait souligner que le bébé avait à peine 24 heures. Avant de conclure que la cause du décès est due à une «fracture of skull with brain laceration». «The child was alive before sustaining the fracture», précise-t-il.

Contre-interrogé par l'avocat de la défense, Me Neelkanth Dulloo, le Dr Gungadin devait répondre qu'il ne peut s'agir que de ces deux possibilités : «Either pressure has been applied to the head or the head has been made to hit a hard surface.» Le médecin légiste explique qu'une simple chute ne peut provoquer cette fracture. «It has been caused by pressure», affirme-t-il.

Un autre témoin a défilé à la barre. Il s'agit du PS Doorga affecté au poste de police de Pamplemousses. Ce dernier raconte, qu'à la suite d'un appel de l'hôpital SSRN, il avait procédé à une fouille au domicile de Vanessa Curpen.

«C'était dans la chambre de l'accusée que le corps du nouveau-né a été trouvé, enveloppé dans un tissu. Au départ, le mari de l'accusée avait fait valoir son droit au silence. Il dit qu'il ne savait rien sur ce corps», dit le policier. Des taches avaient été retrouvées sur le tissu qui recouvrait le bébé.

Le procès de Vanessa Curpen n'est pas encore terminé. Il se poursuivra le 28 août.