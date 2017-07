Ile Maurice: Commission drogue - Les avoirs de Raouf Gulbul passés à la loupe

Dans l'édition du 14 juillet, «l'express» avait révélé que les casinos Senator sont soupçonnés de blanchiment et que les enquêteurs de la commission drogue s'intéressaient de près aux activités de cette chaîne de casinos. Fait intriguant : ces derniers se heurtent à un obstacle de taille. Soit un manque de documents officiels. C'est un certain R. S. qui est à la tête des cinq Senator du pays et il est soupçonné d'être au centre du blanchiment allégué.

Il serait le gestionnaire d'une partie des fonds du trafiquant de drogue Peroomal Veeren. Paul Yvan Sadian, traduit en cour de Curepipe hier, a été relâché contre une caution de Rs 50 000 et une reconnaissance de dette de Rs 100 000. Par ailleurs, la commission anticorruption a obtenu un ordre de saisie de Black Parrot, cheval dont Tony Riacca, arrêté dans le sillage de l'enquête sur la saisie record de drogue au port, est le propriétaire à 50 %. Ce, en compagnie de sa concubine, Natacha Caprice. Avec ce développement, c'est le lien entre le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le milieu hippique que la commission anticorruption vient démontrer.

Par ailleurs, après Tisha Shamloll, l'audition d'une autre avocate, ancienne junior de Me Siddhartha Hawoldar, a été ajoutée à l'agenda de la commission. Il est aussi question de la convocation de Peroomal Veeren, mais par mesure de sécurité, aucune date n'a été arrêtée à ce stade. Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs voudraient leur poser des questions relatives aux informations recueillies en prison ces derniers mois.

D'ailleurs, il se pourrait que l'audition de Raouf Gulbul, initialement prévue dans quelques jours, soit renvoyée afin de permettre à la commission de recueillir les détails des finances du membre du Mouvement socialiste militant. Selon nos recoupements, quelques terrains et propriétés sont dans le collimateur des hommes de Paul Lam Shang Leen, dont une maison dans la région de Floréal et deux terrains à proximité de Bagatelle.

Pour ce faire, un Audit Trail a été enclenché avec la collaboration de l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Une rencontre a eu lieu à cet effet, mercredi 26 juillet, entre les enquêteurs de la commission Lam Shang Leen et les représentants de l'ICAC.

