Sénégal: Législatives - Les électeurs face au casse-tête des cartes d'identité

Et la situation semble s'améliorer dans certaines commissions. Dans celle du quartier populaire de la Médina, plusieurs dizaines de personnes patientent dans le calme. On est loin de la tension qui régnait ici il y a une semaine.

Thérèse Diouf vient de réussir à récupérer sa carte. « Je suis allée dans ma commune où on m'a déclarée. On m'a dit : "va là où tu votes, c'est là-bas". »

Il y a le problème de la confection des cartes et il y a celui de leur distribution. Le taux de retrait en début de semaine était d'environ 70% au niveau national et de 60% à Dakar. Les autorités appellent les Sénégalais à se rendre dans leurs bureaux de vote où sont maintenant installées les commissions.

Six mois après en avoir fait la demande, il n'a toujours pas reçu sa carte. « Je ne peux pas m'imaginer ne pas voter. Je suis obligé. Et je viendrais le jour du vote avec ma carte périmée pour voir s'ils acceptent que je vote. Sinon, on verra... »

