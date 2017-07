Sénégal: 8èmes jeux de la Francophonie - Mohamed Mbougar Sarr remporte la médaille de bronze en Littérature

C'est la première médaille sénégalaise enregistrée dans le volet Culture au cours de ces 8émes Jeux de la Francophonie à Abidjan. Elle est venue de la Littérature, avec la nouvelle de Mohamed Mbougar Sarr, intitulée « Ndënd ».

Après plusieurs jours de compétitions, le jury international de littérature présidé par le poète Amadou Lamine Sall a livré ses conclusions devant une salle archi-comble de la Bibliothèque nationale d'Abidjan. Le jeune écrivain Mohamed Mbougar Sarr remporte ainsi la médaille de bronze pour sa nouvelle « Ndënd ». Dans ce texte, M. Sarr évoque l'histoire d'un tambour major qui prend de l'âge et qui pense produire une ultime création avant de tirer sa révérence... Au total, ils étaient 23 jeunes créateurs à avoir proposé des textes à l'appréciation des membres du jury composée en plus du Sénégal, du Canada, du Liban, du Niger et de la République Démocratique du Congo.

En recevant cette distinction, Mbougar Sarr s'est dit animé par « un sentiment de joie et de reconnaissance ». Il a remercié le chef de la délégation pour le volet Culture, le directeur de la Francophonie et tout le ministère de la Culture et de la Communication pour les nombreux efforts déployés pour le mettre dans de bonnes conditions de compétitions.

« Je suis très heureux pour avoir remporté cette médaille et j'espère pouvoir encore représenter le Sénégal à travers le monde ».

La médaille d'or en littérature pour ces 8èmes Jeux de la Francophonie est revenue au Nigérien Razak René pour son œuvre « L'homme qui donne des baisers au vent ». Il y raconte l'histoire d'un enfant qui vit dans une guerre qui enjambe des cadavres pour ramasser des douilles et les vendre aux bijoutiers. Son texte a donc retenu l'attention et l'adhésion du jury.

Le Niger est suivi par le Canada Nouveau Brunswick avec Gabriel Robichaud pour son texte « Char » qui prend la médaille d'argent. Son compatriote du Canada, Marcoux-Chabot Gabriel a reçu la mention spéciale du jury pour sa nouvelle « Bloc mémoire ».

Au nom du jury, le poète sénégalais Amadou Lamine Sall a remercié tous les candidats pour « avoir proposé de si beaux textes » et les autorités ivoiriennes pour la parfaite organisation de ce grand rendez-vous culturel.

L'Organisation internationale de la Francophonie qui était représentée à la cérémonie de distinction par la directrice de la Diversité culturelle, va éditer l'ensemble des 23 textes qui étaient en compétition dans une anthologie.

Outre Mohamed Mbougar Sarr, le Sénégal est représenté à l'exposition des arts, par Balla Ndao en sculpture, Babacar Mbaye Diouf pour la peinture et Ndèye Fatou Thiam dite « Inna » à la photographie.

Les candidats du Sénégal pour la création numérique et le développement durable, Mohamadou Moustapha Diop et Malick Faye, ont été éliminés lors des compétitions qui se sont déroulés à l'Institut français d'Abidjan.

Correspondance particulière de Assane DIA