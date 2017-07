Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Une faible moisson pour les trois grands partis politiques

D'autres par contre ont renvoyé la balle du côté des candidats eux-mêmes qui, pour certains, ont tenu pendant leur mandat, des propos discourtois à l'endroit de leurs mandants. « Nous avons entendu des propos du genre nous avons acheté nos votes et donc nous n'avions plus des comptes à rendre à qui que ce soit », a déclaré un électeur d'un quartier du deuxième arrondissement Bacongo, citant un ancien député.

Avec ses 25 candidats présentés à ces élections aussi bien à Brazzaville qu'à l'intérieur du pays, le RC n'est sorti qu'avec un seul élu à Mfilou 2. Le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) quant à lui, pourtant bien côté à Brazzaville, Pointe-Noire et même à l'intérieur du pays, n'a eu aucun élu à ce premier tour sur les 28 candidats présentés. Il en est de même de la DRD qui a présenté 21 candidats.

Alliés à la majorité présidentielle, le Rassemblement Citoyen (RC), le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) et la Dynamique républicaine pour le développement (DRD) sont laminés au premier tour des élections législatives du 16 Juillet dernier.

