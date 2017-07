Congo-Brazzaville: Donation - Le ministère des Hydrocarbures a remis du matériel agricole et apicole aux producteurs de Madingo-Kayes

La cérémonie de distribution de ce materiel a été organisée, le 25 juillet, par le sous-préfet du district, Jean Baptiste Diamongo-Kionga, qui était assisté de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Madingo-Kayes, Jean Charles Ondonda.

Ce matériel agricole et apicole d'une valeur d'un million de franc CFA est composée d'une variété des semences agricoles, des engrais, du calcaire, des motopompes, motoculteurs d'entretien, des fûts de 10 mille litres pour des réserves d'eau, des brouettes, des arrosoirs, des paires de bottes et de gants, des houes, des râteaux, des fourches, des machettes, des balances, des fils de traçage pour les agriculteurs. Les apiculteurs ont, quant à eux, reçu des ruches, des bidons, des charmes abeilles, des sauts, des paires de gants et bottes et tous les accessoires de production et de cueillette du miel.

Les six coopératives bénéficiaires, à savoir la Convergences des femmes de Madingo-Kayes, la coopérative agropastorale des jeunes du Kouilou, la coopérative des maraîchers de la culture verte et vente de Sintoukola, le groupement apiculture de la Mellifera Adansonii, le groupement de Yema et la groupement Mère-terre de Toukou, ont participé a un séminaire sur la gestion des coopératives co-animé par le sous-préfet Jean Baptiste Diamongo-Kionga et le maire Jean Charles Ondonda avant de recevoir le matériel. S'expliquant sur le retard qu'a connu la cérémonie de distribution du matériel aux producteurs, le sous-préfet a indiqué : « Nous avons reçu le matériel au mois de mars au cours de laquelle le ministre des Hydrocarbures est venu avec les représentants de la FAO et du Pnud remettre officiellement le matériel agricole aux producteurs du district de Madingo-Kayes.

Mais nous avons pensé qu'il était nécessaire d'assurer la formation de ces producteurs qui souvent ne veulent pas se mettre en coopérative. Ce travail de conscientisation a duré deux mois, les producteurs se sont mis en coopérative, on les a aidés à faire les statuts et règlements intérieurs, le programme d'activités, le compte d'exploitation et tout le dossier nécessaire pour leur reconnaissance au niveau de la Direction générale de l'agriculture. Et dès qu'ils ont reçu des agréments, nous avons pensé qu'il est nécessaire de programmer d'abord une deuxième formation sur la gestion des coopératives avant la remise du matériel ».

En effet, la formation s'est focalisée sur les notions de base élémentaires, notamment le compte d'exploitation, comment tenir le fichier des stocks du matériel et comment faire l'évaluation à mis parcours avec la commission de contrôle interne de chaque mutuelle. «Nous avons insisté pour que les coopératives soient véritablement considérées comme des entreprises avec des objectifs précis de rentabilité afin de lutter contre la pauvreté et que le district de Madingo-Kayes puisse avoir ces produits de base ici avant de fournir Pointe-Noire », a martelé Jean Baptiste Diamongo-Kionga.

Pour assurer le bon suivi des coopératives, la première évaluation pourra se faire dans les deux mois qui suivent pour voir s'ils arrivent à mettre en pratique toutes les connaissances acquises après les deux formations et dont la première était focalisée sur la plantation, l'entretien des plantes, le suivi de l'évolution des produits, de la production à la vente, l'organisation interne d'une coopérative. « Nous avons pensé nous associer avec le maire pour instruire nos administrés et faire de telle sorte que nos producteurs apprennent à vivre ensemble et à partager ensemble afin d'augmenter leur revenu de telle sorte que le district puisse mieux se porter et faire un travail de qualité qui va intéresser tout le monde où chacun pourra avoir sa part ».

Après la remise officielle du matériel, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. « Nous sommes très contents de cette formation organisée par nos autorités locales sur les outils necéssaires de gestion des coopératives et surtout le budget. Certains détails ont été très importants pour moi, notamment la gestion des stocks. E le matériel reçu nous permettra d'accroître nos activités. Nous remercions le ministre des Hydrocarbures, la FAO et le Pnud pour ce don », a indiqué Crépin Lebeau, président de la coopérative des jeunes du Kouilou.

De même, Mme Louise a remercié les donateurs et a posé le problème de transport des marchandises. «Nous sommes très contents de la formation qui nous a permis de savoir l'organisation et la gestion du matériel. Ce matériel était très attendu par les agriculteurs. Mais nous avons encore le problème de transport des produits de nos sites vers les villes. Pourtant les routes y sont mais les occasions pour transporter les produits sont difficiles », a-t-elle dit.