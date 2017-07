Afrique Centrale: Commerce intra-régional - Les exportations congolaises en perte de vitesse même en Afrique

Dans la sous-région d'Afrique centrale, quatre pays sont cités comme les principaux points de chute des produits exportés depuis le territoire congolais : Angola, Cameroun, Congo Brazzaville et Gabon. Au total, le pays a exporté pour près de 35 millions de dollars américains de marchandises au cours de l'année 2015. Selon un rapport publié à cet effet dont les contours sont repris par l'ACP, le volume d'exportation affiche une chute sévère par rapport à l'année 2014.

Entre 2014 et 2015, le volume des exportations congolaises est passé d'une extrémité à une autre. Il est difficile de présenter la situation autrement car les dernières statistiques de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) prouvent à suffisance l'absence des produits congolais dans la sous-région.

En chiffres, le pays est redescendu à 35 millions de dollars américains d'exportations alors qu'il a flirté une année plus tôt à 1,3 milliard de dollars USD. Comme évoqué ci-haut, les principaux bénéficiaires des exportations congolaises au sein de cette grande communauté d'Afrique centrale sont au nombre de quatre. Proximité oblige, le premier pays est le Congo Brazzaville qui a réussi à drainer 25 millions de dollars d'exportations, soit plus des deux tiers des produits exportés. Quant au reste des pays de la sous-région, elles ont reçu les exportations évaluées globalement à 10 millions de dollars USD. Par pays, cela donne exactement 7 millions pour l'Angola, 1 million pour le Cameroun et 2 millions pour le Gabon.

Par ailleurs, il y a un autre problème qui préoccupe plus d'un expert avisé. Si le constat de la baisse des exportations est indiscutable, une autre révélation ressort de l'analyse des statistiques de la CEEAC. Cette baisse du volume est accompagnée paradoxalement de l'explosion des importations. On en arrive même à des proportions ahurissantes du genre : 408 millions de dollars d'exportations du Cameroun vers la RDC (1 million dans le sens contraire), 405 millions de dollars du Congo Brazzaville vers la RDC (contre 25 millions dans le sens contraire) et enfin 133 millions de l'Angola vers la RDC (contre 7 millions dans le sens contraire). Globalement, le pays a reçu 38 fois plus que ce qu'il a réussi à faire sortir.

Cela renvoie bien entendu à la sempiternelle question de la contreperformance et de l'absence de compétitivité de l'industrie congolaise. Le pays n'arrive pas à mettre sur le marché d'Afrique centrale les produits compétitifs. Pour espérer redynamiser le commerce intra-africain, les défis s'imposent tant à l'échelle nationale, avec la renaissance d'une industrie locale qui se vend bien mieux dans la sous-région et en Afrique, mais également à l'échelle de la région. Il est important de neutraliser toutes les contraintes qui empêchent le développement du commerce en Afrique. Plusieurs études s'attardent principalement sur la diversité des produits exportables, fiscalité plutôt lourde