Congo-Brazzaville: Néonatalogie - Des sages-femmes formées sur les premiers soins du nouveau-né

Le travail des sages-femmes et aide-accoucheurs est vital et nécessite un certain professionnalisme. Si certains actes sont accomplis sur des bébés, il ne peut y avoir de décès. Par exemple, quand le bébé né prématuré commence à pleurer, c'est une indication qu'il est en bonne santé.

« Lorsqu'on m'a parlé de cette formation, j'ai été aussitôt interpellée, car c'est une occasion de montrer aux sages-femmes, infirmiers accoucheurs et toute l'équipe de la maternité comment sauver les enfants », a-t- elle confié. Nombreux enfants qui naissent en difficulté (des bébés un peu flasques, bleus ou qui ne pleurent pas ni ne s'agitent) dans nos hôpitaux peuvent survivre, mais faute d'expérience ils sont souvent exposés à la mort.

Quelques dizaines de sages-femmes et infirmiers-accoucheurs des circonscriptions sanitaires de la partie nord de Brazzaville renforcent leurs capacités depuis le mardi 25 juillet. Grâce à des spécialistes américains, ils apprennent à aider les bébés à respirer et à sauver des prématurés dès la première minute de naissance.

