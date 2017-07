Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique - Démarrage des épreuves du second tour sur toute l'étendue du territoire national

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, a lancé le 26 juillet au Lycée technique industriel 1er mai de Brazzaville, les épreuves écrites du 2e tour du baccalauréat technique

Les 6088 candidats déclarés admissibles à l'issue du 1er tour du baccalauréat technique et professionnel affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du second groupe. A Brazzaville, ils sont près de 3000 à passer cet examen dans huit centres retenus. Ainsi, toutes les séries concernées, notamment les séries commerciales, industrielles et agricoles. Le ministre de tutelle qui a procédé au lancement des épreuves de français pour les séries BG, G1 G2 et E s'est félicité du dispositif mis en place par l'équipe pédagogique et la Direction des examens et concours (DEC) techniques pour la bonne organisation du 2e tour.

« Il faut dire qu'ils vont gérer plus de 6 000 candidats, ce n'est pas une petite organisation. Nous pensons que les sujets sont à la hauteur de l'examen et que nous aurons de très bons résultats comparativement à l'année dernière. Nous avons pris les mêmes mesures pour avoir un baccalauréat de qualité méritée par des élèves. Donc, des instructions, les directives, les mesures seront identiques à celles prises pendant le 1er tour », a assuré le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, encourageant les candidats.

En effet, les statistiques des résultats du baccalauréat technique et professionnel, session de juin 2017, font état de 1018 admis au 1er tour. Quant aux admissibles, ils sont passés de 5 321 au départ à 6 088 en quelques jours sur les 21 155 candidats présentés, soit un pourcentage de plus de 31%, contre 29,74% en 2016. Notons que les épreuves écrites se déroulent jusqu'au 28 juillet avant de céder la place à la pratique pour certaines séries. Parmi les innovations apportées cette année, on peut citer l'utilisation des détecteurs métalliques pour détecter les appareils électroniques comme le téléphone portable.

En rappel, le baccalauréat technique reste l'un des rares examens d'Etat à deux tours au Congo. D'où, les candidats déclarés admissibles sont obligés de composer sur plus de quatre matières. La conséquence étant le nombre élevé des recalés. En 2016 par exemple, ils étaient au total 288 échoués alors que pendant les années antérieures c'était des centaines. Interrogé sur une éventuelle suppression des épreuves écrites du second tour, le ministre de l'Enseignement tecnique et professionnel pense que cela n'est pas envisageable dans la mesure où il faut donner la chance à tous les candidats. « Il faut donner aux élèves une bonne chance pour pouvoir mériter leur baccalauréat. Ainsi donc, nous repêchons les élèves jusqu'à 8 et 10 de moyenne. La réforme du baccalauréat technique ne veut pas dire systématiquement faire passer un tour unique, il faut refaire les matières appropriées pour le 2e tour et c'est ce que les équipes pédagogiques et la DEC ont choisi ; cela ne pose aucun problème », a précisé Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.