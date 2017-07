Congo-Brazzaville: Monde du travail - Le secrétaire général de la Fetrasseic déplore l'absence des leaders syndicaux rompus

Le conseil avait demandé au secrétariat fédéral de former les responsables syndicaux, particulièrement des jeunes qui sont appelés à prendre la relève des anciens qui doivent quitter la formation syndicale. « Les thèmes choisis donneront les outils de lutte et de défense des intérêts matériels et moraux de nos adhérents », a déclaré le secrétaire général de la Fetrasseic.

Basile Ngoli s'est exprimé à l'ouverture du séminaire de formation des responsables syndicaux de la section et des sous-sections, organisé sur le thème : « renforçons nos capacités managériales pour une Fetrasseic plus forte ».

