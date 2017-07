Cameroun: Rapport à charge d'Amnesty International - Les Camerounais condamnent

Le récent Rapport à charge d'Amnesty International contre le Cameroun et ses vaillantes Forces de défense et de sécurité continue de susciter un sentiment de désapprobation et de rejet au sein de l'opinion camerounaise.

Sous le titre évocateur, « Chambres de tortures secrètes au Cameroun : violations des droits humains et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram », cette ONG, qui s'est muée en procureur et en avocat du diable, désigne, à la surprise générale, comme bourreau et agresseur, un Etat légitime et souverain, une armée régulière, professionnelle et patriotique, face à une organisation terroriste, criminelle, obscurantiste, sans foi ni loi, dont l'objectif inacceptable est l'occupation et l'amputation d'une partie du territoire camerounais pour réaliser son chimérique projet de califat.

Dans ce Rapport rendu public le 20 juillet 2017, Amnesty International accumule des constats tous aussi faux que grossiers. Ce que dénoncent avec véhémence les Camerounais de tous bords qui ne comprennent pas les raisons de cet acharnement contre le Cameroun et son armée, si ce n'est, au moins, la volonté de refroidir le moral de nos soldats afin d'anéantir les initiatives offensives qui ont déjà mis les ennemis du Cameroun en déroute.

Les réduisant à de lâches attentats-kamikazes qui, hélas, sèment la mort dans la région de l'Extrême-Nord. Ce qui, hélas, n'émeut guère outre mesure les « fins limiers » d'Amnesty International qui ont honteusement choisi le camp des terroristes.