Ile Maurice: Commission drogue - «Les juniors rendaient visite aux prisonniers à la requête de Me Stephen», dit Nawaz Aboobakar

Plus tôt, c'est l'avocate Devina Deonarain qui a déposé. Paul Lam Shang Leen s'est dit intrigué que son numéro de téléphone ait été répertorié sur les téléphones saisis à la prison des femmes. Et ce, bien qu'elle ait considérablement réduit le nombre de ses visites en prison depuis 2014. L'avocate n'a pas convaincu. Elle a quinze jours pour fournir des explications à la commission d'enquête.

Suivant une interpellation du président de la commission d'enquête sur la drogue, Sheikh Nawaz Hassen Aboobakar Ibrahim a avancé qu'à sa connaissance, Me Raouf Gulbul et Me Rex Stephen n'ont jamais collaboré. Paul Lam Shang Leen lui a alors dit que Raouf Gulbul envoie des clients à Me Rex Stephen...

Sheikh Nawaz Hassen Aboobakar Ibrahim a fait comprendre que Me Rex Stephen avait répresenté le caïd dans plusieurs cas. Sauf que les paiements n'avaient pas été effectués jusqu'en avril 2017. Ce qui, selon lui, justifie le fait qu'il n'ait pas eu de soupçons sur la somme remise. Il a précisé, par ailleurs, ne pas connaître l'identité de la personne qui est venue déposer l'argent au bureau. Il a été remercié par Me Rex Stephen depuis.

Il a notamment été appelé à s'expliquer sur les Rs 1,5 million en espèces remises au bureau de Me Rex Stephen en avril dernier. Somme qui proviendrait de Peroomal Veeren. Ce qui avait valu l'ouverture d'une enquête de l'Independent Commission against Corruption.

«Tout est fait à la requête du patron.» Sheikh Nawaz Hassen Aboobakar Ibrahim est catégorique. Il n'a jamais demandé aux juniors de Me Rex Stephen de rendre visite aux détenus en prison. C'est Me Rex Stephen lui-même qui le faisait. L'ex-Chambers Manager de l'avocat a auditionné devant la commission d'enquête sur la drogue, ce jeudi 27 juillet.

