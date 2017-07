Ile Maurice: Scolarisation des enfants handicapés - Une autorité bientôt créée

Une autorité pour l'éducation des enfants à besoins spéciaux va bientôt voir le jour. L'annonce en a été faite par la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, ce jeudi 27 juillet.

C'était lors du lancement d'un coffee table book, Advocating for the Rights of Children with Disabilities to Education, organisé par le bureau de l'Ombudsperson for Children, au Domaine des Aubineaux, à Forest-Side.

Le ministère est en voie de finaliser le Strategic Paper en vue de la création de cette autorité. «On a bénéficié du soutien d'un expert indien. On va déterminer les critères et normes afin de régulariser le secteur», a ajouté Leela Devi Dookun-Luchoomun.

Également présente à cette occasion, la ministre de l'Égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille a affirmé qu'il faut valoriser les talents et croire en ses capacités. Fazila Jeewa-Daureeawoo s'est montrée appréciative du fait que les mentalités ont changé. «On ne cache plus les enfants en situation d'handicap à la maison», a-t-elle souligné.

Pour sa part, l'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasawmy, a fait ressortir que «bien que l'éducation soit gratuite, des enfants en situation de handicap font face à des problèmes d'accessibilité au transport». Sollicitée à ce sujet, la ministre de l'Éducation a indiqué qu'il faut améliorer les dispositifs existants. «On a fait un long trajet, mais il y a encore du chemin à faire», a déclaré Leela Devi Dookun-Luchoomun.