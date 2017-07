Afrique Centrale: Programme économique et financier - Les dépenses qui font mal au budget

Avec déjà 16 médailles dont trois en or, le pays, classé 5e, peut faire aussi bien que les… Plus »

Cette année, ce sont 2 059 milliards sont inscrits dans la loi de finances 2017, soit un peu plus de 47% du budget total de l'Etat. La hausse est exactement de 78,2 milliards de FCFA. L'année 2016 n'était donc qu'une anomalie statistique, car le budget de fonctionnement est en constante hausse depuis plusieurs années : 1 765 milliards en 2012, 1 965 milliards en 2013 et 2 059,4 milliards en 2014, 2 159,9 milliards en 2015. Ce retour à la hausse des dépenses courantes est un peu en rupture avec l'esprit même de resserrement des dépenses publiques qui transparaît du discours officiel depuis le sommet de la crise économique de la CEMAC en décembre dernier à Yaoundé.

Le chef de l'Etat savait déjà pour la guerre contre Boko Haram et la chute des prix du pétrole, auxquelles se sont ajoutées la baisse du prix du cacao et celle des réserves extérieures communes de la CEMAC, comme l'a souligné Isaac Tamba, directeur général de l'économie au cours d'une communication gouvernementale lundi 24 juillet à Yaoundé. En adoptant un budget de fonctionnement de l'Etat en hausse en 2017, le gouvernement a sans doute péché par un excès d'optimisme. En 2016, l'Etat avait affecté 1 981,2 milliards pour ses dépenses courantes.

