Cameroun: Plus de 60 milliards de frais de bouche et de mission

Le ministère des Sports arrive loin derrière avec une enveloppe de près de 6 milliards. Elle est constante par rapport à 2016. Ce montant représente le tiers du budget de fonctionnement de ce ministère fixé à plus de 19,4 milliards. Ce montant se justifie généralement pour des raisons de prise en charge de la participation des équipes nationales du Cameroun aux compétitions internationales. En l'occurrence, l'actuelle CAN qui se dispute au Gabon, qui nécessite la prise en charge de la délégation camerounaise.

Malgré tout, la présidence de la République garde le haut du pavé avec 8,1 milliards consacrés aux frais de bouche, de représentation et de mission. Ce montant est en hausse de 500 millions de FCFA par rapport à 2016. Quand on y associe les services rattachés, l'enveloppe monte à presque 9 milliards. Ainsi, quand le chef de l'Etat parle, entre autres, de « l'accroissement excessif des missions notamment à l'étranger », peutêtre devrait-il déjà regarder dans son entourage immédiat.

