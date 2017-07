Congo-Kinshasa: Enfin, une vraie enquête

Pendant plus de six mois vous avez eu des échanges suivis avec mes services autour des données… Plus »

A l'issue de la mission, les conclusions qui seront rendues publiques devront permettre d'établir les responsabilités des uns et des autres dans ce que les spécialistes qualifient de massacre ayant endeuillé des milliers de Congolais de cette partie du territoire national. Tous les coupables, sans exception aucune, devront subir la rigueur de la loi et répondre enfin de leurs actes.

D'aucuns pensent que Bacre Ndiaye (Sénégal), Luc Côté (Canada) et Fatimata M'Baye (Mauritanie), en leur qualité d'experts internationaux sur la situation des droits humains dans la région du Kasaï n'auront pas la tâche facile. Surtout quand on sait que la mise en place de cette commission n'a pas obtenue l'agrément des autorités congolaises.

Après tractations et désaccords entre gouvernement congolais et communauté internationale, les Nations unies viennent de mettre sur pied une équipe d'enquêteurs qui devra travailler aux côtés du gouvernement congolais pour faire la lumière sur les massacres présumés du Kasaï. Une nouvelle qui, en principe, doit réjouir toute personne éprise de paix.

