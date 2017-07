Congo-Kinshasa: Lutte contre la fraude - A Muanda, la mission gouvernementale démantèle un réseau de contrebande

Partie de Kinshasa depuis le lundi 24 juillet 2017, la délégation gouvernementale est arrivée tard dans la nuit à Muanda, en passant par Matadi et Boma.

C'est ainsi que le mardi 25 juillet 2017, la délégation a, tour à tour, effectué des visites d'inspection dans les entrepôts privés de stockage des produits pétroliers en provenance de Soyo ou de haute mer, d'une part, et d'autre part, au post frontalier de Yema, situé à 40 km de Muanda.

Il sied de noter que ce post frontalier (Yema) est le point de passage entre la ville frontalière de Cabinda en Angola et le territoire de Muanda en République démocratique du Congo.

Dans les entrepôts par où sont stockés pratiquement tous les produits pétroliers venant de Soyo et entrant par contrebande, il faut le dire, les taxes et redevances y relatives ne tombent pas dans les caisses de l'Etat.

Le constat est tel que la contrebande a élu domicile depuis de longues années. Elle s'est même érigée en système au point que la situation n'émeut plus ceux qui l'entretiennent.

Constat

En effet, plus de 500 fûts de carburant pénètrent chaque jour sur le territoire congolais par le poste frontalier de Muanda et sont stockés dans ces entrepôts dénommés " Tshims", sans que l'État n'y trouve son compte en termes de recettes fiscales et douanières, en dépit de la présence de plusieurs services commis aux frontières.

Pourtant, selon les témoignages recueillis sur place auprès des professionnels du secteur, notamment les trafiquants des produits pétroliers entre Kinshasa et Muanda, il nous revient que les taxes dues à l'État dans ce domaine sont bel et bien collectées. Malheureusement, un redevable non autrement identifié, qui est censé les reverser au Trésor public, au nom de tous les commerçants, fait prendre à cette somme une destination inconnue.

Au niveau du poste frontalier de Yema, par contre, la délégation a été renseignée sur le fait que les flux commerciaux entre la RDC et l'Angola sont plus importants du côté angolais à travers le commerce de Cabinda qui traverse de l'autre côté, vers la RDC, pour écouler leurs produits à Kinshasa. Tandis que leurs homologues congolais n'offrent que des produits de cru tels que les ignames, pommes de terre, etc.

Eu égard à ce qui précède, la délégation gouvernementale, en attendant de se penchant sérieusement sur la question, a promis de prendre des mesures qui s'imposent en tenant également compte des réalités du terrain. Il s'agit, en particulier, de lutter contre la fraude qui s'est érigée en système, et en général, de conforter l'économie nationale par rapport à toutes ses pratiques.

Après un harassant travail de terrain, la délégation a quitté, mercredi, la ville de Muanda où elle a passée deux nuits, pour se rendre à celle de Boma, afin de poursuivre la même mission.

Pour rappel, la mission conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État, est composée des ministres de l'Économie, Finances, Budget, Commerce extérieur, Portefeuilles, Développement rural, Hydrocarbures, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le gouverneur de la BCC, différents services opérant dans les frontières (SCPT, OCC, OGEFREM, etc.), ainsi que de nombreux experts.