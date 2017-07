Congo-Kinshasa: Le ministère du Genre élabore un plan d'action 2015-2019 de protection de l'enfant

En quête de survie, femmes et enfants se retrouvent sur les sites miniers. Ils y exercent malgré les conditions déplorables de travail.

Dans le souci de protéger l'enfant, le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant a élaboré un plan d'action 2015-2019, mis en œuvre par la Direction de protection de l'enfant. Ce plan consiste à sensibiliser les parents, les familles, les communautés et les entreprises sur le phénomène : les travaux des enfants. Il est question de former un noyau d'enfants qui va, à son tour, conscientiser d'autres enfants afin de les encourager à quitter les mines et à se mettre sur le chemin de à l'école. Ceci, en réactivant les brigades pour mineurs sur les sites miniers.

L'autre option est de sanctionner les entreprises qui utilisent les enfants dans leur chaîne de production. Ce plan d'action, prévoit en outre, des stratégies pour inciter les entreprises minières à construire des infrastructures scolaires. « On ne peut pas parler des femmes sans pour autant parler des enfants », a souligné Mme Boloko.

Pour cette couche vulnérable de la population, le tableau n'est pas reluisant. La Convention n°138 de l'Organisation internationale du travail définit les travaux légers et non dangereux pour les enfants. D'après cette même convention, cela constitue un danger pour la santé et le développement de l'enfant ; et ne doit pas l'empêcher à aller à l'école ou de bénéficier d'une formation. C'est ce que l'Unicef qualifie des « childrenwork » ou le travail des enfants conformément aux normes de l'OIT.

Pourtant, en République démocratique du Congo, les enfants qui vivent aux alentours des sites extractives ne vont pas à l'école et sont exposés aux dangers des déchets toxiques et aux maladies. Dans ces zones, les enfants sont souvent associés à la chaîne de production des minerais. Alors que la loi portant protection de l'enfant, en son article 50, interdit le travail des enfants. « L'enfant ne peut être employé avant l'âge de seize ans révolus ».

Situation préoccupante

Visiblement, la situation des femmes et enfants dans les sites miniers demeurent préoccupante. Concernant les femmes qui y travaillent, dans la plupart des cas, elles sont mal payées. C'est ce qui accentue aussi leur pauvreté et leur vulnérabilité, ignorant qu'elles sont exposées à la toxicité des minerais radioactifs.

La secrétaire générale du Forum régional des femmes, une structure de la CIGRL dont la RDC est membre, Mme Florence Boloko, a expliqué dans une interview que les résultats d'une enquête réalisée récemment par cette structure révèlent qu'aucune femme n'est propriétaire d'un site minier. Par contre, elles ne sont là que pour travailler et recevoir des modiques sommes d'argent.

Face à cette triste réalité, le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant et d'autres partenaires au développement ont décidé d'œuvrer pour changer la situation de ces femmes.

Premièrement, en procédant par l'identification de toutes les femmes qui rôdent autour des sites miniers. Ceci, avec le concours de la Banque mondiale, un groupe de travail sera mis sur pied. Et ce groupe aura pour mission d'encadrer ces femmes, les appuyer pour leur propre épanouissement.