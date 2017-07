Afrique: Quarts de finales C1/C2 - La CAF réaménage son calendrier

Initialement prévue pour le week-end du 15 au 17 septembre, la manche aller des quarts des finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF 2017 se jouera le week-end du 22 au 24 du même mois.

Parmi les nombreuses décisions prises la semaine dernière pour le football africain, le réaménagement du calendrier de la phase à élimination directe des compétitions interclubs 2017.

Les quarts de finale aller pour les deux compétitions, initialement prévus du 8 au 10 septembre, se dérouleront le week-end du 15 au 17 septembre. Les matches retour sont prévus une semaine plus tard (22-24).

Quant aux matches aller des demi-finales, ils restent maintenus entre le 29 septembre et le 1er octobre. Mais les rencontres retour ont été décalées d'une semaine et se dérouleront entre les 20 et 22 octobre au lieu du 13-15.

Les dates des finales demeurent inchangées. Pour la Ligue des champions Total, finale aller 27-29 octobre et retour 3-5 novembre. Quant à la finale de la Coupe de la Confédération Total, la phase aller est prévue entre les 17 et 19 novembre, et le retour 24-26 novembre.

Le TP Mazembe, le seul club congolais encore en lice en Coupe de la Confédération, sera reçu par Al Hilal du Soudan en aller. Une semaine plus tard, les Corbeaux tenteront d'arracher leur qualification devant le public du stade de la Kamalondo, à Lubumbashi.

A noter qu'à partir de la saison prochaine, les compétitions interclubs se dérouleront d'août à septembre, sur proposition du Groupe de travail lors du Symposium de la CAF (Confédération africaine de football)

Quarts de finale : 15-17 septembre (aller)

22-24 septembre (retour)

Demi-finales : 29 septembre - 1er octobre (aller)

20-22 octobre (retour)

Finale CL : 27-29 octobre (aller)

3-5 novembre (retour)

Finale CC : 17-19 novembre (aller)

24-26 novembre (retour)