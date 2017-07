Cameroun: Extrême-Nord - L'avenir de l'enfant en débat

Un forum s'est tenu à Kousseri récemment, question de trouver des solutions durables.

Poliomyélite, mariage précoce, manque d'acte de naissance, ... autant de maux qui influencent la bonne éducation des enfants au Cameroun, compromettant ainsi leur avenir. D'après les statistiques, la région de l'Extrême-Nord est la plus touchée dans tout le pays. D'où le sens à donner au tout premier « Forum départemental » organisé par le Cameroun en partenariat avec l'Unicef les 5 et 6 juillet dernier à Kousseri.

Vu l'objectif à atteindre qui vise à améliorer les conditions de croissance de l'enfant en lui assurant un avenir certain, la rencontre a regroupé les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, les élus locaux et forces vives du département Logone et Chari. Le préfet Albert Mekondané Obonou qui a présidé les travaux leur a particulièrement demandé de s'impliquer dans les débats afin d'être les véritables relais auprès des populations pour que les choses changent.

Lancé à Kousseri, ce forum qui fera le tour des 58 départements du Cameroun est un plaidoyer pour un leadership en faveur de l'éradication de la poliomyélite, de la promotion de la vaccination, de l'enregistrement des naissances, de la lutte contre le mariage des enfants ainsi que de la prévention de la maladie à virus Ebola apparue en Afrique de l'ouest.

Selon la représentante de l'Unicef au Cameroun, Félicité Tchibindat, afin de capitaliser les succès de ce travail d'équipe, d'explorer les solutions efficaces et durables, « nous avons mis en place ces foras dans le but d'être plus proches des populations vulnérables afin de mieux répondre à leurs besoins», a-t-elle déclaré.D'où l'interpellation du préfet du Logone et Chari à une action commune pour assurer un avenir digne aux enfants du Cameroun.