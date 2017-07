Afrique: Jeux de la Francophonie - Le pays en force

Avec déjà 16 médailles dont trois en or, le pays, classé 5e, peut faire aussi bien que les 17 récompenses de 2013.

Bienheureux qui, comme le Cameroun, prend le plaisir à participer aux 8es Jeux de la Francophonie ouverts le 21 juillet dernier à Abidjan (Côte d'Ivoire). Le pays d'Afrique centrale est en effet loin de passer inaperçu dans cette compétition à quelques jours de sa clôture.

Au pointage hier, au moment où nous mettions sous presse, le Cameroun comptait en effet 16 médailles : trois en or, six en argent et sept en bronze. Hormis la lutte libre, l'athlétisme a été un terrain d'expression des athlètes camerounais.

Auriol Dongmo, par exemple, a tenu son rang de meilleure lanceuse de poids africaine en remportant l'or tandis que Sandrine Mbumi rentrera avec deux récompenses en argent obtenues au triple saut et au saut en longueur. Pas mal pour la jeune femme qui revient de blessure.

En termes de médailles d'or, le Cameroun fait déjà aussi bien que lors des précédents Jeux en 2003. Il ne manque que trois podiums pour égaler la moisson de l'édition niçoise. Et on imagine bien que c'est à la portée des Camerounais encore engagés en lutte africaine et judo. Sans oublier les compétitions culturelles. Mais même avec ce total, on peut déjà se satisfaire de la participation du Cameroun à ces Jeux puisqu'il améliore également son classement, classé au 5e rang sur une quarantaine de pays jusqu'à hier soir.

Il est également deuxième meilleur pays africain derrière le Maroc et ses 21 médailles et dispose d'un peu d'avance sur le 3e pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire (6 médailles).

La seule déception, ce sont les sports collectifs où les Lions juniors en football et les Lionnes du basket-ball n'ont pas pu passer le premier tour. En tennis de table également, la compétition a été très rapide pour les pongistes camerounais. Mais c'est toujours de l'expérience engrangée.