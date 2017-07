Cameroun: Les stades d'entraînements bientôt opérationnels

Dans la perspective de la Can 2019, cinq stades d'entraînements sont prévus, dont quatre à réhabiliter.Il est 6h du matin. Ce 26 juillet 2017, l'ancien stade omnisport de Bafoussam grouille de monde.

Les gradins sont occupés par des sportifs qui y effectuent des exercices physiques (abdominaux, saut à la corde, etc.). Les adeptes du sport de maintien ont fait de ce stade, leur « parcours Vita de Bafoussam ».

Son tartan est bien apprécié par les athlètes. Les équipes professionnelles de football se relayent pour s'entraîner sur l'aire de jeu de ce stade qui avait vu ses travaux stoppés net, au moment où les spécialistes parlaient de 60% de taux de réalisation. Ceux qui vont au stade en passant par l'aile sud de la tribune officielle,enjambent, contournent ou piétinent au passage, quelques tas de sable. Est-ce le signal annonçant l'imminence des travaux d'achèvement de ce stade ?

Selon Idel Salomon Petchoukouang délégué régional des Sports et de l'Education physique de l'Ouest, ce stade va être réhabilité pour servir comme l'un des cinq stades d'entraînements lors de la CAN 2019 qu'organise le Cameroun. Idem pour l'Aréna Stade de Mbouda (Modernisé par la société Mtn), ainsi que les stades municipaux de Bamendzi-Bafoussam et Bandjoun.

Après plusieurs missions sur le terrain, les commissions qui ont étudié les spécificités des travaux à réaliser sur chacun de ces quatre stades, les résument à « engazonner le terrain, rendre les vestiaires potables, mettre à jour les gradins. Mettre l'eau et l'électricité dans ces stades, et y effectuer d'autres travaux pour que la main courante soit fluide ». Le but étant de permettre aux équipes de s'entraîner dans des conditions idoines, sur des stades ayant les mêmes commodités que ceux où ils livrent les matchs officiels.

Le dernier stade d'entraînement en chantier sera l'annexe du stade Omnisport de Bafoussam. Il va être construit au voisinage du stade Omnisport de Bafoussam. Le délégué régional du Minsep Ouest invite d'ailleurs les entreprises ayant acquis ces chantiers, à se mettre à l'œuvre.