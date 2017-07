Cameroun: Pétanque - Plus qu'un jeu de boules

Avec déjà 16 médailles dont trois en or, le pays, classé 5e, peut faire aussi bien que les… Plus »

Au sujet des règles du jeu en pétanque, le but du jeu est d'approcher ses boules plus près du « but » que celles de son adversaire. La première équipe qui totalise 13 points a gagné la partie. Dans ce sport, trois combinaisons de jeu sont possibles : la triplette (3 contre 3), la doublette (2 contre 2) et le tête-à-tête (un contre un). En triplette, chaque joueur dispose de deux boules. Dans les autres configurations, chaque joueur en a trois. La pétanque se pratique sur tous les terrains. La plupart du temps en compétition, des « cadres » (terrains sur lesquels doit se dérouler une partie) sont tracés. Les dimensions officielles sont alors de 15 mètres de longueur pour 4 de largeur, et a minima de 12 mètres sur 3.

Vingt-trois paires ont participé à cette première étape du circuit. Ce qui augure d'après les organisateurs, d'un grand engouement pour la pétanque cette année. Le championnat local compte environ une dizaine de clubs, dont les plus prestigieux sont AMT (détenteur de la Coupe du Cameroun), Académie pétanque de Pouma, Perenco de Douala, Camtel, etc. Les registres de la fédération quant à eux, enregistrent environ 350 licenciés, selon Hervé Njoya Ticky, le secrétaire général. Lors de la coupe d'Afrique des nations 2015 de pétanque au Tchad, les boulistes camerounais ont décroché la deuxième place du classement.

Mais, comme souvent, c'est presque dans l'anonymat que la saison 2017 de pétanque a été lancée en février dernier, au club AMT, non loin du ministère de la Défense à Yaoundé. Les passionnés de la discipline ont investi le boulodrome du club. Le premier regroupement a été remporté par la paire Guy Meyewou- Bernard Ngueguim (Perenco de Douala) devant Soule Houlem et Natha Nonyou (Camtel Yaoundé).

